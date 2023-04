Schweizer Parlament lehnte Rettungspaket für Credit Suisse erneut ab

Das Schweizer Parlament hat am Mittwoch das Rettungspaket für die Großbank Credit Suisse (CS) in einer eher symbolischen Abstimmung zum zweiten Mal abgelehnt. Die große Kammer sprach sich wie schon am Vortag gegen das Paket von Finanzgarantien in Höhe von 109 Mrd. Schweizer Franken (110,5 Mrd. Euro) aus.

Die kleine Kammer hatte dem Deal dagegen erneut zugestimmt. Konsequenzen hat das Ergebnis aber kaum, denn die Darlehen wurden als Teil des Rettungspakets bereits von einem Ausschuss unter Notrecht bewilligt.