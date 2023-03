(Schwer-)Transportbranche sieht in der E-Mobilität keine Zukunft

84 Jahre und kein bisschen leise. Franz Grad ist auch heute noch der Mann der klaren Worte. „Ich bin der, der den Mund aufmacht“, meint er auf seine Funktion im Familienbetrieb Transdanubia angesprochen.

Als solcher ist ihm das von der EU unlängst verordnete Aus für Verbrennungs-Motoren bis 2035 mehr als nur ein Dorn im Auge: „Wenn es dabei bleibt, wird es den Dienstleister Spediteur nicht mehr geben“, ist Grad überzeugt.

„Wie und wo sollen wir die E-Autos laden?“

„Es ist mir ein Rätsel, wie das gehen soll, zumal alle jammern, dass wir zu wenig Strom produzieren. Wie und wo sollen wir in Österreich fünf Millionen E-Autos laden“, fragt Grad im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Und bringt auch gleich ein Beispiel aus der Firmen-Vergangenheit, als man Gas-Lkw ausprobierte, wo aber die Tankinfrastruktur nicht passte: „Da ist der Lkw dann einen halben Tag gestanden, bis er an die Reihe gekommen ist.“ Bei der E-Mobilität kommen (zumindest derzeit) noch Reichweitenprobleme hinzu.

Was nicht heißen soll, dass sich Grad gegen Alternativen oder Änderungen ausspricht: „Ich sehe ein, dass wir etwas machen müssen, aber das Verbot des Verbrenner-Motors ab 2035 ist wenig durchdacht. Es ist gut, wenn wir als positives Beispiel vorangehen, aber Europa allein wird das Klima nicht retten. Wenn die USA und China nicht mitziehen, wird Europa verarmen. So macht sich Europa kaputt“, warnte der 84-Jährige.

Grads Fazit: „Ich glaube nicht, dass das Verbot kommen wird.“ Nahrung erhält diese Hoffnung auch aus der Haltung der deutschen Politik, die nunmehr von der EU einen Vorschlag verlangt, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können.

Ursprünglich sollte heute schon das Aus für Verbrennungsmotoren mit der linken Mehrheit in der EU beschlossen werden, das wurdeaber wie berichtet Ende letzter Woche verschoben.

„Ist nicht geeignet für die Langstrecke“

Mit einem Verbot würde man auch für Horst Felbermayr in eine Sackgasse abbiegen: „E-Mobilität ist teilweise eine Fehlentwicklung. In der Stadt super, aber für die Langstrecke nicht geeignet und dazu auch nicht grün. Das geht komplett in die falsche Richtung“, so der Welser Unternehmer.

Vor allem in einem Spezialsegment von Felbermayr — Schwerverkehr/Sondertransport über weite Strecken — gebe es „überhaupt keine Ideen, wie das alternativ gehen soll“. Er warnt ebenfalls vor „einem massiven Schaden für den Industriestandort Europa“.

