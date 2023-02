Sechste Urlaubswoche für alle bei Würth Österreich

Der Handelskonzern Würth Österreich gewährt allen Mitarbeitern bereits ab einem Jahr Firmenzugehörigkeit sechs Wochen Urlaub.

„Die Arbeitswelt hat sich verändert“, begründete Alfred Wurmbrand, Sprecher der Geschäftsführung, am Dienstag in einer Aussendung den Schritt. Das Unternehmen mit Sitz in Böheimkirchen/NÖ sei bemüht, „die Bedingungen für die Mitarbeitenden laufend weiterzuentwickeln und auf ihre Bedürfnisse abzustimmen“.

Lesen Sie auch

Für Geschäftsführer Wilhelm Trumler braucht es „mutige Schritte, um am Arbeitsmarkt weiterhin attraktiv zu sein“. Die sechste Urlaubswoche werde auch als „Zeichen der Wertschätzung“ der Mitarbeiter gesehen.

Würth Österreich zählt knapp 1.000 Beschäftigte. Im Geschäftsjahr 2022 hat der Anbieter für Befestigungs- und Montagetechnik einen Umsatz von 297,1 Mio. Euro erwirtschaftet.