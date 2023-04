Semperit kauft Rico Group

Der Wiener Gummi- und Kautschukkonzern Semperit AG übernimmt die auf Silikon-Spritzguss-Werkzeuge und Liquid Silicone-Komponenten spezialisierte oberösterreichische Rico Group.

Rico mit Sitz in Thalheim beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und hat drei Unternehmen in Österreich und je eines in der Schweiz und den USA.

Derzeit wird der Standort Thalheim ausgebaut. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei rund 90 Mio. Euro, so die Semperit AG in einer Aussendung. Kaufpreis wurde keiner genannt. Semperit stellt u. a. medizinische Gummihandschuhe her.

Für 2022 schlägt der Vorstand eine bedingte Zusatzdividende von 3 Euro vor – zusätzlich zur Basisdividende von 1,50 Euro.