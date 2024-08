SGS Industrial Services stärkt Präsenz in Deutschland

SGS Industrial Services GmbH mit Sitz in Dorf an der Pram hat das deutsche Unternehmen Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG, mit Sitz in Neukirchen-Vluyn, übernommen.

Diese Übernahme markiert einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Innviertler Unternehmens und stärkt die Präsenz im zentralen deutschen Wirtschaftsraum, wie es in einer Medieninfo heißt.

„Seit der Gründung 2003 sind wir bestrebt, unsere Kunden sicher, global und schnell zu servicieren. Heute zählen wir zu einem der größten und beständigsten Dienstleister für Industriemontagen. Ungebrochen sind unsere Leidenschaft und Passion, uns ständig weiterzuentwickeln“, so Christian Gittmaier, Managing Director der SGS Industrial Services GmbH.

„Mit der Übernahme der Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG verstärken wir unser Leistungsspektrum und bieten unseren Kunden noch mehr Fachpersonal, ein noch größeres technisches Know-how und die Gewissheit eines starken Ansprechpartners an.“

Es ist übrigens nicht die erste Akquisition von SGS in Deutschland. Bereits 2019 konnte das Unternehmen durch die Übernahme der Bähr Anlagenbau GmbH seine Präsenz im zentralen deutschen Wirtschaftsraum in der industriellen Elektromontage stärken.

Durch die Übernahme der Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG erweitert und verstärkt SGS Industrial Services GmbH seine Marktposition in der mechanischen Montage und Instandhaltung, wie es heißt.

Im Jahr 2023 erzielte die Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG. einen Gesamtumsatz von 15,1 Millionen Euro. Rund 75 Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt.

SGS Industrial Services GmbH ist laut eigenen Angaben ein führender Anbieter von Industriemontagen und Projektdienstleistungen. Anno 2023 konnte SGS einen Gesamtumsatz von 140 Millionen Euro erzielen.

Insgesamt sind 800 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, in der Firmenzentrale in Dorf an der Pram sind 120 Mitarbeiter aktiv. Das Unternehmen hat 16 Standorte auf drei Kontinenten.