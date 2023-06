„Sichere Wertschöpfungskette von entscheidender Bedeutung“

„Sämtliche Lebensmittel, die in einer Region sinnvoll erzeugt werden können, sollen auch dort angepflanzt, veredelt, verarbeitet und bedarfsgerecht vermarktet werden“, sagte Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger am Mittwoch zum Thema Versorgungssicherheit und durchgängige Wertschöpfungskette.

Zusammen mit Wifo-Experten Franz Sinabell präsentierte Langer-Weninger Daten zur Versorgungssicherheit, die die Bedeutung eigener Produktion in Österreich unterstreichen: So werden etwa 94 Prozent des verwendeten Getreides im Land selbst angebaut. Bei Gemüse sind es 58 und bei Obst 48 Prozent.

Selbstversorgung wichtig

Bei Fleisch liegt der Selbstversorgungsgrad bei 112 und bei Milch bei 177 Prozent. Rund 80.000 Personen finden Arbeit in der Landwirtschaft bzw. den vor- und nachgelagerten Betrieben.

„Jede Wertschöpfung, die in der Region erfolgt, ist ein Gewinn für alle Menschen und leistet einen Beitrag für Umwelt, Klima, Ernährungssicherheit und volkswirtschaftliche Resilienz“, so Langer-Weninger. Sie fordert auch die Schaffung einer Waren- und Preistransparenz, damit sich die Konsumenten „selbst ein Bild machen können, wer wieviel an ihrem Lebensmitteleinkauf verdient.“