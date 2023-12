Signa Development Selection stellt ebenfalls Insolvenzantrag

Bei der Signa geht es Schlag auf Schlag: Nach der Signa Prime Selection AG, dem Flaggschiff der Immobiliensparte der Signa-Gruppe, wird am Freitag auch die Signa Development Selection AG einen Insolvenzantrag einreichen. Wie die Prime und die übergeordnete Signa Holding, die Ende November Insolvenz anmeldete, strebt Signa Development ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Es handelt sich um eine weitere zentrale Immobiliengesellschaft im Firmengeflecht von René Benko.

Die Development dürfte sich so wie die Signa Holding und die Signa Prime in die Liste der größten Insolvenzen der Austrogeschichte einreihen. Spezialisiert ist die Signa Development auf Immobilienentwicklungsprojekte im deutschsprachigen Raum und Norditalien.

