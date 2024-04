Silent Villas in der Therme Laa sind ab sofort reservierbar

Das Thermenresort Laa an der Thaya, das zur VAMED Vitality World dazugehört, erweitert sein Portfolio. Auf einem knapp 12.000 Quadratmeter großen Areal öffnet am 2. August das Adults-only Private Hideaway „Silent Villas“ seine Türen zum Pre-Opening – direkt am hauseigenen Badeteich. Ab 24. April können Gäste ihren Aufenthalt in den Silent Villas vorreservieren.

Jede Villa mit barrierefreiem Zugang

„Das bereits bisher vielseitige Angebot der Therme Laa wird durch die exklusive Villenanlage im Premium-Segment weiter ausgebaut“, lässt das Unternehmen wissen.

Jede der Silent Villas ist barrierefrei zu erreichen und mit 70 bis 72 Quadratmeter für zwei Personen ausgerichtet. Zwei der Silent Villas sind jeweils als Doppelvilla konzipiert und für bis zu vier Personen nutzbar.

Die Silent Villas verfügen, neben einem Schlaf-, Ruhe- und Wohn-Bereich inklusive offenem Kamin, über ein privates Spa mit Sauna, Erlebnisdusche und freistehender Badewanne. Auf den überdachten, 31 Quadratmeter großen Terrassen komplementieren eine Whirlwanne und ein privater Zugang zum rund 3.000 Quadratmeter großen, hauseigenen Badeteich das Angebot.

Bernhard Kurz, General Manager des Thermenresorts Laa: „Den Gästen wird die Möglichkeit geboten, ihren gesamten Aufenthalt, maßgeschneidert auf ihre Ansprüche, im Adults-only Private Hideaway zu verbingen. Begonnen beim Wohn- und Spa-Bereich, dem Kulinarikservice direkt in die Silent Villas bis hin zum exklusiven Massageangebot – Hier wird ein einzigartiger, privater Rückzugort vom Alltag in vollen Zügen erlebbar gemacht. Service par excellence ist unser Versprechen.“

Wertschöpfung in Nieder- und Oberösterreich

Während der Bau- und Umsetzungsphase wurde auch Wert auf Regionalität gelegt. Insgesamt wurden 91 Prozent an Wertschöpfung in Niederösterreich generiert, davon 85 Prozent direkt im Weinviertel. Der verbliebene Anteil entfiel auf Oberösterreich und das Burgenland.