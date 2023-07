„So ehrlich muss man sein: Leben und Arbeit gehören zusammen“

Mit eindringlichen Worten warnt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer vor einer weiteren wirtschaftlichen Eintrübung, und das obwohl die Situation schon aktuell nicht mehr gut ist. „Wir kommen uns vor, als ob wir seit 2020 in einer Kneippkur sind, die wirtschaftliche Entwicklung gibt es uns warm-kalt, kalt-warm. Und nun wieder kalt“, spricht sie über die Gefühlslage. „Der produzierende Bereich ist bereits in der Rezession, nur der Tourismus und der Dienstleistungssektor halten uns noch knapp über der Null-Linie. Das haben wir so nicht kommen sehen“, zeichnet sie ein düsteres Bild der aktuellen Lage.

Probleme hausgemacht

Hummer sieht aber auch Möglichkeiten, aus der aktuellen Talsohle wieder herauszukommen. „Viele Dinge, die uns die aktuelle Situation eingebrockt haben, sind hausgemacht“, betont sie. Wenn Deutschland eine verrückte Politik gegen die eigene Industrie mache und das Oberösterreich treffe, könne man wenig machen. Aber es gäbe nicht wenige Möglichkeiten, in Österreich Schritte zur Erholung der Wirtschaft zu setzen, so die WKOÖ-Präsidentin.

Work-Life-Balance

Schnellstens müsse man etwas gegen den Arbeitskräftemangel machen. So fordert Hummer die Rot-Weiß-Rot-Karte für Lehrlinge, damit könnte man 1000 junge Leute nach Oberösterreich holen, rechnet sie vor. Auch in der Steuerpolitik sieht sie deutlichen Verbesserungsbedarf. Dazu kommt von ihr eine deutliche Absage an Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche.

Man solle den Jungen nicht das Ideal der Work-Life-Balance einreden und dass 30 Stunden Arbeit genug sind. „Leben und Arbeit gehören zusammen. So ehrlich müssen wir mit den Jungen sein, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Wohlstand“, stellt sich Hummer klar gegen aktuelle gesellschaftliche Tendenzen. cs