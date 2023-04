Sodian erwartet Wachstumsschub

Das auf Reinigung von Industrieanlagen und Tiefbauten spezialisierte Unternehmen Sodian mit Sitz in Vorchdorf erwartet für die nächsten Jahre einen starken Wachstumsschub.

Grund seien eine Reihe von Aufträgen, die derzeit v.a. aus Italien und Deutschland verstärkt eintreffen, so Sodian-Geschäftsführer Stefan Scharinger im VOLKSBLATT-Gespräch. Scharinger: „Man setzt dort jetzt stark auf Sanierung von Straßen, Brücken und Tunnel, weil man erkannt hat, dass man damit die Lebensdauer deutlich verlängert und die Sicherheit wesentlich erhöht.“

Lesen Sie auch

Mehr Geld für Sanierung

Entsprechend werde mehr Geld zur Verfügung gestellt. In Italien habe der Einsturz der Brücke von Genua die große Wende gebracht, so Scharinger. Sodian trägt mit Spezialmaschinen Altbeton von Straßen ab, um diese fahrtauglicher und somit sicherer zu machen.

Zugleich werden durch Salz angegriffenen Brückenpfeiler oder Tunnelwände saniert. Laufende Großprojekte sind die Sanierung des Arlbergtunnels sowie die Sanierung der Voestbrücke in Linz. Ein Prestigeprojekt ist der Formel 1-Ring in Istanbul, dessen Belag mittels einem speziellen Hochdruck-Verfahren optimiert und damit deutlich griffiger gemacht wurde.

Abtrag mit 3000 bar

Im Bereich Untergrundvorbereitung und Betonabtrag bereitet Sodian durch Hoch- und Höchstdruckwasserstrahlen bis 3000 bar Druck Oberflächen für die Aufnahme einer Beschichtung vor, zudem werden alte Anstriche oder Beläge sowie schadhafter Beton entfernt.

Aktuell ist Sodian in 20 Ländern tätig, wobei den Vorchdorfern auch zunehmend die Energiewende in die Hände spielt: So werden Rohre von Wasserkraftwerken mittels Spezialgeräten gereinigt, um sie effizienter zu machen und damit die Energieausbeute zu steigern. Neben Projekten in Europa wurde auch bereits ein Auftrag aus Kasachstan in diesem Segment abgearbeitet.

Umsatzkurve steigt

Aufgrund der starken Nachfrage rechnet Scharinger damit, dass die Umsatzkurve, die in den vergangenen Jahren im Schnitt um sieben Prozent anstieg, künftig deutlich steiler nach oben zeigen wird. Auch das US-Geschäft, wo Sodian mit Partner bereits Fuß gefasst hat, soll dazu beitragen.

Scharinger: „Es wird dort in den nächsten Jahren so richtig losgehen mit der Sanierung.“ Sodian ist in Familienbesitz. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben größter österreichischer Dienstleister in der Höchstdruckwasserstrahltechnik.

Von Karl Leitner