Sonnige Aussichten für den ÖAMTC

Linz AG errichtet für ÖAMTC Photovoltaik-Anlagen an 16 Standorten

Noch bis Ende Mai errichtet die Linz AG an 16 Standorten des ÖAMTC Photovoltaik-Anlagen. Danach gehen diese Anlagen auf den Dächern der jeweiligen Gebäude in die Testphase, Projektabschluss ist im Dezember dieses Jahres.

Danach sollen die Solarpaneele in Summe 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Damit könne der ÖAMTC bis zu zwei Drittel seines Stromverbrauchs selbst decken beziehungsweise seinen Kunden bei den hauseigenen E-Ladesäulen zur Verfügung stellen.

Die Investitionssumme für das Projekt mit 1,1 Megawatt Peak Leistung betrug laut ÖAMTC-Direktor Harald Großauer 1,8 Millionen Euro.

Im „Eilzugstempo“

Die Photovoltaik-Anlagen werden sich laut Großauer in „sieben bis acht Jahren bei einer Laufzeit von 30 Jahren amortisiert haben“. Die Anlagen seien ein „wesentlicher Beitrag zur Energiewende“. Das Land steuerte im Zuge seiner Energie-Contracting-Förderung laut Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner 80.000 Euro bei.

Achleitner sprach am Montag bei einer Pressekonferenz von „einem guten Tag für die Klimawende“. Oberösterreich sei bei der Energiewende „im Eilzugstempo“ unterwegs. Linz-AG-Vorstandsdirektor Josef Siligan hob die vorausschauende Technik des Systems hervor. So sind die Paneele mit Batteriespeichern nachrüstbar, was für die Energieautarkie wesentlich sei.