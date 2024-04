SPAR Aurolzmünster erhält „Goldene Tanne“

Der SPAR-Supermarkt in Aurolzmünster erhält die höchste interne Auszeichnung von SPAR – die „Goldene Tanne“. Die begehrte Trophäe wird jährlich an die besten SPAR-Standorte des Landes vergeben. In Oberösterreich konnten dieses Jahr Marktleiterin Daniela Holzapfel und ihr Team die Jury mit ihren Leistungen überzeugen.

Im Jahr 2005 wurde der SPAR-Supermarkt in Aurolzmünster neu eröffnet. Dieser wurde damals neu gebaut und versorgt die Innviertler Marktgemeinde seit nun beinahe 20 Jahren in gewohnter Qualität. Im vergangenen Jahr legte das Team rund um Marktleiterin Daniela Holzapfel noch „ein Schauferl drauf“. Die 33-Jährige hat bei SPAR gelernt und übernahm im vergangenen Jahr die Leitung der Filiale.

„Ich habe eine gut geführte Filiale von meinem Kollegen übernommen und wurde daher von einem kompetenten Team empfangen. Gemeinsam sind wir toll gestartet, haben den Schwung genutzt und uns mit einer großartigen Teamleistung den Sieg der Goldenen Tanne gesichert!“, so Holzapfel.

Um sich Sieger:in der Goldenen Tanne nennen zu können, muss sich ein SPAR-Standort den wirtschaftlichen Bewertungskriterien einer Jury stellen. Die Entwicklung der Frischeabteilungen – der Feinkost- sowie Obst- und Gemüseabteilungen – spielt bei der Bewertung ebenso eine Rolle wie die Reduzierung des Verderbes oder eine niedrige Fluktuation.

Der SPAR-Supermarkt in Aurolzmünster konnte in allen Punkten überzeugen und kann sich somit verdient als Siegermarkt bezeichnen. Die Verleihung fand im Rahmen der traditionellen SPAR-Filialtagung im Design Center Linz statt. Marktleiterin Daniela Holzapfel nahm die begehrte Trophäe, stellvertretend für ihr 29-köpfiges Team, gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Heidemarie Wiplinger entgegen.