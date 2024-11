Spar-Supermarkt Pregarten öffnete nach Umbau seine Pforten

Am Donnerstag, den 21. November eröffnete in Pregarten an der Bahnhofstraße 31 ein rundum erneuerter Spar-Supermarkt. Seinen Kunden präsentiert sich der modernisierte Nahversorger innen wie außen zeitgemäßer.

Der Ladenbau wurde überarbeitet, der Außenbereich neu konzipiert und der Gebäudebetrieb nachhaltiger gestaltet. Durch die Neuausrichtung des Standortes konnte ebenso mehr Platz geschaffen werden. 675 Quadratmeter Verkaufsfläche weist der neue Supermarkt im Vergleich zum Vorgängermarkt auf. Auch die Parkplätze konnten verbreitert werden, wodurch das Zu- und Abfahren erleichtert wird.

Lesen Sie auch

„Wir freuen uns über unseren modernisierten Supermarkt. Auch der Zugewinn an Fläche bringt uns mehr Breite im Sortiment. Gemeinsam mit der Fachkompetenz meines Teams werden wir Pregarten ein neues Einkaufserlebnis bieten können!“, so Marktleiterin Romana Radinger.

Zum Heizen und Kühlen des modernisierten Gebäudes wird eine Wärmerückgewinnungsanlage eingesetzt – diese verwendet die Abwärme der Kühlgeräte im Markt. Auf den neu konzipierten Parkplätzen stehen den Kunden zwei E-Schnellladestationen während des Einkaufens zur Verfügung.

Eines der Highlights des neuen Ladenbaus sind die elektronischen Regaletiketten. Diese gestalten die Preisauszeichnung im Markt für die Mitarbeiter einfacher, garantieren den Kunden Preissicherheit und reduzieren zusätzlich den Papierbedarf. So bleibt für die Mitarbeiter mehr Zeit für die Fachberatung.

„Unser Spar-Supermarkt in Pregarten ist ein Standort mitten im Zentrum. Das Platzangebot war somit beschränkt und es war uns ein großes Anliegen, auf vorhandener Fläche eine effiziente Lösung zu finden. Dies ist uns gelungen – Pregarten darf sich über eine zeitgemäße Nahversorgung im Ort freuen“, so Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk in einer Aussendung.