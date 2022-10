Sparzinsen steigen – und die Kredite werden teurer

Die vergangenen Jahre waren für die heimischen Sparer wahrlich keine leichten: Seit der Finanzkrise 2008 sind die Sparzinsen kontinuierlich auf de facto null Prozent gesunken.

Angesichts der galoppierenden Inflation geht die Entwicklung jetzt aber wieder in die andere Richtung. Praktisch alle Banken erhöhen den Zinssatz für Sparein- lagen sukzessive – bei gebundenen Einlagen teilweise schon auf mehr als zwei Prozent.

Lesen Sie auch

Zinsen können Teuerung derzeit nicht ausgleichen

„Angesichts der aktuellen Teuerungsrate ist das zwar bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Den Wertverlust der Einlagen kompensiert das nicht ansatzweise“, betont der Chef des Vergleichsportals durchblicker, Reinhold Baudisch: „Wir sehen aber jetzt zumindest eine Trendumkehr.“

Niedrigzinsen auch bei Krediten Geschichte

Was für die heimischen Sparer ein Lichtblick ist, dürfte im Gegenzug aber bei vielen Kreditnehmern für Sorgenfalten sorgen: Mit den Sparzinsen steigen nämlich auch die Kreditzinsen. „Die Phase der Niedrigzinsen auch für Kredite geht zu Ende“, so Baudisch. Es sei nicht auszuschließen, dass einzelne Banken deswegen die Vergabe von Fixzinskrediten aussetzen oder nur mit ausgewählten Laufzeiten anbieten.

Im ersten Halbjahr 2022 sind die Kreditzinsen im Privatkunden-Neugeschäft nach einer längeren Phase rückläufiger Zinsen wieder gestiegen, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bekannt gab. Angetrieben sei die Entwicklung vor allem vom Geschäft mit Wohnkrediten geworden, die mit 70 Prozent den größten Anteil am Neugeschäftsvolumen bei Krediten an Private ausmachen. Grund für die große Nachfrage in dem Segment könnte neben den steigenden Immobilienpreisen auch ein Vorgriffeffekt aufgrund der seit August in Kraft getretenen strengeren Vergabe-Richtlinien für Wohnkredite gewesen sein, so die Notenbank.

Variable Wohnkredite nach wie vor verbreitet

Stark nachgefragt waren vor allem Wohnbaukredite mit längerfristig gebundenen Zinsen. Deren Anteil am gesamten Wohnkreditvolumen betrug Ende Juni 50 Prozent. Der Anteil an variabel verzinsten Krediten ist rückläufig, mit 48 Prozent aber weiter hoch, so die OeNB.