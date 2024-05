Spatenstich für neuen Panattoni-Park im Ennshafen

Dort, wo die Donau in die Enns fließt, entsteht künftig ein neuer Gewerbe-, Industrie- und Logistikpark. Mit dem Panattoni Park Ennshafen realisiert Panattoni bereits das zweite Projekt in Österreich. Im Beisein zahlreicher Besucher und Ehrengäste hat der Immobilienentwickler am 30. April mit einem feierlichen Spatenstich den Beginn der Bauarbeiten in Enns zelebriert.

Der neue Gewerbe-, Industrie- und Logistikpark umfasst ein Areal von ca. 65.000 m². Mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 41.000 m² ist das Objekt durch variabel aufteilbare Mieteinheiten ab 2.550 m² für regionale Betriebe geeignet.

Der Panattoni Park Ennshafen wird über die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße, an das Schienennetz über ein nahegelegenes Containerterminal sowie die Bundesstraße B1 und die West-Autobahn A1 optimal an mehrere europäische Wirtschaftszentren angebunden sein.

„Wir sehen im Standort Enns großes wirtschaftliches Wachstumspotenzial“, sagt Jürgen Winklbauer, Managing Director Panattoni Österreich. „Die trimodale Anbindung und die strategisch günstige Nähe zu den großen Automobilkonzernen sind für Unternehmen unterschiedlicher Größe sehr attraktiv.“

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner erläutert: „Das Industriegebiet Ennshafen zählt zu den Top-Standorten Oberösterreichs. Es wird durch den neuen Panattoni-Park weiter gestärkt. Eine querende 110 kV-Leitung erschwert die Bebauung des Betriebsbaugebietes. Umso erfreulicher daher, dass Panattoni diese Fläche für die Ansiedlung von Betrieben nutzbar macht. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Metall- und Stahlverarbeitung, Lebensmittel, Fahrzeugbau, Chemie und Transport können hier von der Nähe zu Linz und den hochwertigen Flächen profitieren.“

Bei der Realisierung setzt Panattoni modernste Nachhaltigkeitsstandards um. Der Projektentwickler strebt mit dem Projekt die Zertifizierung nach DGNB-Goldstandard an. Das beeindruckt auch Christian Deleja-Hotko, Bürgermeister der Stadt Enns: „Der Panattoni Park ist ein Erfolgsbeispiel für die Zusammenarbeit zwischen kommunaler Ebene und Projektentwickler auf Augenhöhe. Wir als Stadt Enns legen hohe Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an, die Panattoni mit seinem Projekt erfüllt.“

Das Grundstück wurde in Zusammenarbeit mit Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH akquiriert. Realisiert wird das Projekt gemeinsam mit dem Generalunternehmen Goldbeck Rhomberg. Die Vermarktung der Flächen erfolgt durch den Immobilienberater EUREA Real Estate GmbH.