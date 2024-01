Starker Impuls in schwierigen Zeiten

Auf der Mühlviertler Baumesse in Freistadt präsentieren sich von 26. bis 28. Jänner mit Aussteller; um 30 mehr als im Vorjahr

Schwierige Zeiten macht gerade die heimische Bauwirtschaft durch. Umso bemerkenswerter ist der Impuls, der von der ersten Baumesse im heurigen Jahr in Oberösterreich ausgeht.

„Nicht nur die Ausstellungsfläche ist um 700 Quadratmeter größer geworden, auch die Zahl der Firmen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 30 auf 150 Aussteller erhöht“, freute sich am Freitag, 26. Jänner, Messepräsident Franz Kastler bei der Eröffnung der Mühlviertler Baumesse in Freistadt.

Erwartet werden an den drei Messetagen bis inklusive Sonntag, 28. Jänner, mehr als 8.000 Besucher, die in punkto Angebot und Beratung aus dem Vollen schöpfen können.

Ob PV-Anlage, umweltfreundliche Heizung, Baustoffe, Inneneinrichtung oder Gartengestaltung – in Freistadt ist für jeden Interessierten rund um das Thema Bauen und Wohnen etwas dabei.

Auf die Stimmung kommt es an

„Gerade in der aktuell schwierigen Zeit brauchen wir eine gute Stimmung, und diese geht von der Mühlviertler Baumesse aus“, betonte Landtagspräsident Max Hiegelsberger, der in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer die Leistungsschau offiziell eröffnete.

Um den Wohlstand abzusichern, brauche man in Oberösterreich ausreichend Flächen, auf denen mutige Unternehmer in Erweiterungen oder Neubauten investieren und damit Arbeitsplätze schaffen können, so Hiegelsberger. Dies sei aber nur möglich, wenn es ausreichend Fachkräfte gebe, weshalb eine gute Lehrlingsausbildung alternativlos sei.

Von Heinz Wernitznig