Stelzer: Weitere Erleichterungen bei Wohnbaukrediten nötig

Nächsten Montag sollen in einer Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums erste Entscheidungen über mögliche Lockerungen der Wohnbaukredit-Auflagen getroffen werden.

Am Wochenende hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) angekündigt, dass Teile der restriktiven Wohnbaukredit-Auflagen gelockert werden sollen.

Bestehende Eigenheime sollen wieder zumindest teilweise als Eigenkapital angerechnet werden dürfen. Genauso sollen Zuschüsse der Länder als Eigenkapital gewertet werden.

Bauwirtschaft wichtig

Landeshauptmann Thomas Stelzer, der mehrmals entsprechende Erleichterungen gefordert hat, zu den Ankündigungen: „Aus Gesprächen weiß ich, dass es für viele Landsleute fast unmöglich geworden ist, sich Eigentum zu schaffen. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass die Finanzmarktaufsicht nun endlich eine erste Lockerung für Wohnbaukredite in Aussicht gestellt hat.“

Um die Bauwirtschaft am Laufen zu halten, werde es aber weitere Entschärfungen geben müssen, so Stelzer. Es dürfe nicht vergessen werden, dass die Bauwirtschaft in OÖ für eine jährliche Wirtschaftsleistung von 4,3 Mrd. Euro und 51.100 Arbeitsplätze stehe. Insbesondere die notwendige Eigenkapitalquote von 20 und die maximale Höhe der Kreditraten von höchstens 40 Prozent des Nettoeinkommens stellen Häuslbauer vor große Hürden.

Stelzer appelliert für weitere entschärfende Schritte der FMA. Es könne nicht Sinn und Zweck dieser überstrengen Auflagen sein, „dass kreditwillige Bürger ihr Glück bei weniger strengen ausländischen Banken suchen müssen.“