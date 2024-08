Senkung von Lohnnebenkosten, Steuern und gezogene Giftzähne

Bundeskanzler Karl Nehammer bei TGW in Marchtrenk: „Müssen Rahmenbedingungen für Wachstum, Leistung und Wohlstand schaffen“

Den Unternehmensbesuch bei TGW Logistics in Marchtrenk nutzte Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag, um einerseits seine Pläne für die Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Österreich darzustellen und andererseits auch, um klarzustellen, dass die ÖVP dem Nationalen Energie- und Klimaplan die „Giftzähne“ gezogen habe und dass das Dieselprivileg nicht abgeschafft wird.

„Ein wettbewerbsfähiger und leistungsfähiger Standort ist die Basis für unseren Wohlstand und Sozialstaat. Denn soziale Gerechtigkeit kann es nur geben, wenn es auch

Leistungsgerechtigkeit gibt“, stellte Nehammer klar.

Deshalb gelte es, so der Kanzler, „Rahmenbedingungen für Wachstum, Leistung und Wohlstand schaffen.“ Die 100-Millionen-Euro-Investion von TGW in Marchtrenk sei „der Beweis, dass in Österreich erfolgreich gewirtschaftet werden kann“.

Keine Besteuerung von Überstunden

Damit das so bleibt, brauche es vor allem „mehr qualifizierte Fachkräfte, ein Steuersystem, das Leistung wieder belohnt und einen konsequenten Bürokratie-Abbau.“

Nehammer stellte deshalb für die nächste Legislaturperiode eine Senkung der Lohnnebenkosten in Aussicht, ebenso eine Streichung der Besteuerung von Überstunden, Anreize für Vollzeitbeschäftigung und eine Entlastung der oberen Steuerstufen, nachdem zuletzt die unteren stark entlastet worden waren.

Ferner gelte es, in Infrastruktur wie Straße und Schiene sowie in den Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren und die Abgabenquote zu senken.

„Es braucht Vielzahl an Maßnahmen, damit der Standort Österreich abgesichert wird“, so Nehammer. Denn die Konkurrenz sei groß, innerhalb von Europa, aber natürlich auch weltweit mit den USA, China oder Indien.

„Jetzt ist der Plan realistisch umsetzbar“

Angesprochen auf den Nationalen Energie- und Klimaplan, den am Dienstag Leonore Gewessler präsentierte, stellte der Bundeskanzler klar. „Wir haben dem Plan, so wie ihn die Energieministerin vorgelegt hat, die Giftzähne gezogen. Jetzt ist es ein Plan, der realistisch umsetzbar ist“, betonte Nehammer.

Das sogenannte Dieselprivileg (weniger Steuer) werde, stellte der Bundeskanzler klar, „nicht angegriffen“, ebenso wenig die Pendlerpauschale.

„Leonore im Wunderland“

„Als Volkspartei stehen wir hinter dem Klimaplan, die Interpretationen von Umweltministerin Gewessler erinnern aber an ‚Leonore im Wunderland‘. Wie die Umweltministerin darauf kommt, dass das Dieselprivileg abgeschafft wird, ist mir ein Rätsel“, ergänzte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einer Aussendung.

„Wir lassen die Menschen, insbesondere im ländlichen Raum, nicht im Stich – das grünideologische Wunschdenken der Ministerin hat im Klimaplan keinen Platz gefunden“, so Stocker: „Wir spielen Klimaschutz und Wirtschaft nicht gegeneinander aus, sondern verbinden diese für einen gleichzeitig wettbewerbsfähigen wie klimafreundlichen Wirtschaftsstandort Österreich.“

Von Roland Korntner