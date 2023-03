Steyr Automotive will Sonderaufbausparte von M-U-T übernehmen

Die oberösterreichische Steyr Automotive plant die Übernahme der Sonderaufbausparte der niederösterreichischen M-U-T Maschinen GmbH. Die beiden Fahrzeugbauer haben ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Steyr wird sich den Sonderaufbauten-Bereich im Zuge eines Asset-Deals einverleiben.

„Wie bereits durch den bisherigen Eigentümer von M-U-T angekündigt, ist das Ziel der Rückzug aus dem operativen Geschäft,“ so der Geschäftsführer der M-U-T-GmbH Bernhard List am Freitag in einer Aussendung. Das Stockerauer Unternehmen ist unter anderem für ihren weltweiten Verkauf von Müllwägen-Aufbauten bekannt.

Der Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive, Johann Ecker, meinte heute: „Die von M-U-T für die Kommunal- und Abfallwirtschaft entwickelten Sonderaufbauten werden optimal zu unserer Strategie der Portfolioerweiterung passen.“ Ein Abschluss vor dem Sommer werde von beiden Seiten angestrebt.

Die Oberösterreicher hatten erst Anfang März bekanntgegeben, dass sie sich einen Großauftrag der Salzburger Palfinger AG geangelt haben. Der Nutzfahrzeughersteller wird ab September 2023 für den Kranproduzenten exklusiv Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt montieren.

Zuvor war im Februar verkündet worden, dass die aus dem Verkauf des MAN-Werks in Steyr hervorgegangene Steyr Automotive länger als geplant für MAN Truck & Bus Auftragsfertigungen erledigen wird. Statt bis Ende Mai wird Steyr Automotive nun bis Ende September 2023 die Ausstattung von Fahrerhäusern und die Montage von Lkw übernehmen.