Steyr jubelt über Tourismus-Bilanz des Jahres 2023

Das Jahr 2023 geht als das bisher erfolgreichste Jahr in der Steyrer Tourismusgeschichte ein: Es wurden erstmals 129.416 Nächtigungen und 68.080 Ankünfte gezählt.

Der absolute Rekordmonat war der Juli mit über 13.678 Übernachtungen. Die Zahlen bei den Ankünften (= Gäste) konnten damit im Vergleich zu 2022 nochmals gesteigert werden – und zwar um 23,1 Prozent. Die Aufenthaltsdauer betrug im Schnitt 1,9 Tage.

Lesen Sie auch

„Zu diesem erstklassigen Ergebnis gratuliere ich allen Betrieben herzlich“ meint Tourismusstadträtin Judith Ringer in ihrem Resümee. „Die zusätzlichen Kapazitäten in der Hotellerie, die Vielzahl an Attraktionen und Veranstaltungen im Sport-, Kultur-, Seminar- und Tagungsbereich, sind neben dem Geschäftstourismus die Basis für den Erfolg im vergangenen Jahr“.,

Man müsse, so Ringer, weiter „alles daransetzen, auch in Zukunft die Gäste für einen Besuch in Steyr zu begeistern. Die Nominierung zum schönsten Platz in Oberösterreich 2023 in der ORF Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ hat für einen zusätzlichen Bekanntheitsschub gesorgt, den wir jetzt weiter nutzen müssen“.

Georg Baumgartner, Tourismusvorsitzender und Hotelier, erläutert die Herkunft der Gäste näher: „Die meisten Gäste kommen aus Österreich (57.285), gefolgt von Deutschland (30.159). Der weitere Nationenmix setzt sich aus Großbritannien, China, Ungarn, Tschechien und Italien zusammen.“

Tourismusdirektorin Eva Pötzl berichtet über eine erfolgreiche – wenn auch kurze – Adventsaison. „Im Postamt Christkindl wurden 1,1 Millionen Briefe verschickt und ein Publikumsmagnet war das Weihnachtsmuseum mit 14.955 Besucher,“ so Eva Pötzl.

Im Steyrer Kripperl waren ab dem 8. Dezember 2023 alle Vorstellungen ausverkauft und die Steyrtal Museumsbahn beförderte – trotz widriger Wetterbedingungen – 8.725 Personen im Winter (gesamt 20.618 Fahrgäste im Jahr 2023).

Erfreulich auch der Besuch der Ausstellung der Goldhaubenfrauen im Rathaus, wo über 110 Liter Suppe, mehr als 75 Torten und 180 Schaumrollen für den guten Zweck verkauft wurden. Das Steyrer Christkindl war ein charmanter Werbebotschafter und hatte mehr als 200 Einsätze in Steyr, Christkindl, Linz und in den Partnerstädten Eisenerz und Plauen.