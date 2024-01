Streikchaos in Deutschland: Was in Österreich besser läuft

In Deutschland gehört es mittlerweile zum traurigen jährlichen Schauspiel. Auch zu kritischen Zeiten wie Reise-Hochsaisonen streiken die Airlines oder wie aktuell die Lokführer. Dazu streiken am Freitag bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines die Piloten und Flugbegleiter, wurde nun verlautbart.

Nicht zuletzt begleitet werden Streiks von heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen. Wobei sich hier vor allem der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, mit scharfen Aussagen, hohen Forderungen sowie keiner Rücksicht auf äußere Umstände bei der Wahl des Streikdatums bzw. dessen Länge hervortut. Aktuell wird von Mittwoch bis Montag gestreikt. Überzeugt von sich selbst ist der Mann, der sich in seiner Rolle als Krawallmacher wohl sehr gefällt, auf jeden Fall. „Ich bringe auf jeden Fall 150 Prozent mehr Eisenbahnsachverstand ein als das Management der Deutschen Bahn“, bringt er selbst einen Seitenwechsel auf die Führungsebene der Deutschen Bahn ins Spiel. Dazu beschimpft Weselsky die Konzernchefs auch gerne mal als „Nieten in Nadelstreifen“ und „Vollpfosten“.

In Österreich dagegen gingen die Wogen nur kurz hoch, als während der Metaller-KV-Verhandlungen Gewerkschafter Reinhold Binder der Gegenseite „Mit die Einmalzahlungen könnens scheißen gehen!“ ausrichtete. Das war schon das Gröbste, was die Kollektivvertragsverhandlungen heuer an verbalen Ausrutschern zu bieten hatte. Trotz zäher Verhandlungen ob der hohen Inflation und deren gehaltsmäßiger Abgeltung blieb es aber auch bei Warnstreiks.

Doch was läuft bei den KV-Verhandlungen hierzulande soviel anders als bei den Tarifverhandlungen im Nachbarland? Das VOLKSBLATT hat bei den Vertretern der Sozialpartner in Oberösterreich nachgefragt.

Bei diesen verweist man auf die gelebte Sozialpartnerschaft. „Konsens und sozialer Frieden bringen langfristig allen etwas, den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern und dem gesamten Wirtschaftsstandort. Diese Grundüberzeugung ist in Österreich Gott sei dank noch vorhanden. Trotz allem Gezerre um Forderungen und Zugeständnisse verlieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch bei harten Lohnverhandlungen das große Ganze nicht aus den Augen. Das hat Tradition in Österreich. Wenn wir weiterhin so an einem Strang ziehen, sehe ich für die Sozialpartnerschaft auch in Zukunft eine große Bedeutung“, betont die Präsidentin der oö. Wirtschaftskammer ,Doris Hummer.

Ähnlich äußert sich ihr Pendant bei der Arbeiterkammer, Andreas Stangl. „Als bekennender Sozialpartner suche ich immer wieder den Dialog, um auszuloten, was im Sinne der Arbeitnehmer:innen gemacht werden kann. Obwohl das immer wieder auch schwierig ist, weil so manche Branchenvertreter den Respekt gegenüber den Arbeitnehmer:innen vermissen lassen.“

Auch spricht er die unterschiedliche Situation in Deutschland an. „Der große Unterschied zu den Pilot:innen und Lokführer:innen in Deutschland ist, dass es in Österreich eine geeinte Gewerkschaftsbewegung gibt. Bei uns werden keine egoistischen Berufsgruppeninteressen in den Vordergrund gerückt. Vielmehr stehen in unserem Land die kollektiven Interessen der Arbeitnehmer:innen im Mittelpunkt“, spricht er an, dass Weselsky mit der GDL ja eigentlich nur eine kleine Gruppe der Arbeitnehmer bei der Deutschen Bahn repräsentiert.

Von Christoph Steiner