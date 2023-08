Strom für Ziegelwerk Pichler aus Dach-PV-Anlage

Oberösterreich strebt mit seiner „OÖ. Photovoltaik-Strategie“ eine Verzehnfachung der aus Sonnenenergie erzeugten Strommenge bis zum Jahr 2030.

„Wichtige Partner bei der Umsetzung unseres 200.000-PV-Dächer-Programmes sind die Unternehmen in Oberösterreich, die so die Dachflächen ihrer Betriebsgebäude für die Stromerzeugung sinnvoll nutzen und zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit durch geringere Energiekosten stärken können. Ein Musterbeispiel dafür ist das Ziegelwerk Pichler in Aschach: Es hat das Dach seiner Lehmlagerhalle vollständig mit PV-Paneelen ausgestattet und kann so 700.000 kWh Sonnenstrom pro Jahr erzeugen“, zeigte sich Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner beeindruckt.

Lesen Sie auch

Wobei Achleitner durch eine Initiative in Richtung Bund im Rahmen der Landes-Energiereferentenkonferenz die Errichtung derartiger PV-Dachanlagen massiv erleichtert hat.

Bisher geltende Normen hinsichtlich der Tragfähigkeit von Dächern hatten die Errichtung von PV-Dachanlagen massiv verteuert und diese so oft wirtschaftlich unrentabel gemacht. Das ist seit heuer anders.

„Wir sind sehr froh über diese Initiative von Landesrat Achleitner, denn ohne diese Neuregelung hätte sich für uns die 700.000-Euro-Investition in unsere neue PV-Dachanlage nicht gelohnt“, unterstrich Ekkehard Pichler, Geschäftsführer des Ziegelwerks Pichler in Aschach, beim Besuch Achleitners.