Süßwarenriese Mars hat ziemlich großen Appetit auf Saures

Snickers- und M&M'S-Hersteller will den Pringles-Hersteller Kellanova schlucken

Der Süßwarenriese Mars will den Pringles-Hersteller Kellanova um knapp 36 Mrd. Dollar (33 Mrd. Euro) schlucken. Der US-Familienkonzern, der Snickers und M&M’S herstellt, wolle je Kellanova-Aktie 83,50 Dollar zahlen, teilte Mars am Mittwoch mit. Das wäre ein Aufschlag von 33 Prozent zum Schlusskurs von Kellanova am 2. August, bevor bekannt wurde, dass Mars eine Übernahme des Unternehmens prüft.

Die Übernahme wäre die größte, die Mars je getätigt hat. Sie würde den 23 Mrd. Dollar schweren Kauf von Wrigley im Jahr 2008 in den Schatten stellen. Durch den Deal würden beliebte Marken wie Twix, Bounty und Milky Way von Mars sowie das Snack-Portfolio von Kellanova mit Pop-Tarts, Cheez-It, Rice Krispies und Eggo-Tiefkühlwaffeln unter einem Dach vereint. Kartellexperten gehen nicht davon aus, dass die Übernahme auf größere kartellrechtliche Hindernisse stößt, da sich die Produktangebote der beiden Unternehmen nur geringfügig überschneiden.

Mars ist auch einer der weltweit größten Tiernahrungshersteller mit Marken wie Whiskas, Pedigree, Frolic oder Sheba. Kellanova wurde im vergangenen Oktober von WK Kellogg abgespalten und hat seine Wurzeln im Geschäft mit salzigen Snacks. Das Unternehmen mit Sitz in Battle Creek, im US-Bundesstaat Michigan, verkauft die Frühstücksflocken außerhalb Nordamerikas. WK Kellogg behielt das nordamerikanische Geschäft mit Cerealien von Kellogg, dem ursprünglichen Mutterkonzern.

Die Übernahme von Kellanova erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Umsatzwachstum bei US-Nahrungsmittelherstellern wie Kraft Heinz, Mondelez oder Hershey einen Dämpfer erlitten hat. Denn Kunden mit knappem Budget suchen in Zeiten hoher Inflation nach günstigeren Alternativen zu den teureren Markenprodukten. Dies hat zu einer Konsolidierung bei den Anbietern verpackter Lebensmittel geführt, da die Unternehmen nach Größe streben, um die Auswirkungen von Preissteigerungen und der Nachfrage nach Abnehmprodukten zu bewältigen.