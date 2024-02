Techco übernimmt insolventen Linzer Anlagenbauer Hitzinger

Die in den Bereichen Elektrotechnik und Metallverarbeitung tätige Techco-Group mit Sitz in Korneuburg übernimmt den Linzer Maschinen- und Anlagenbauer Hitzinger. Die Oberösterreicher hatten im Juni 2023 Insolvenz beantragt und seitdem einen Käufer gesucht. Nach den vorliegenden Genehmigungen von Insolvenzgericht und Gläubigerausschuss werde der Betrieb ab sofort unter Hitzinger Power Solutions GmbH weitergeführt. 120 Jobs in Linz blieben so erhalten, so Techco.

Die Linzer Firma war nach 2018 vergangenes Jahr neuerlich zahlungsunfähig. Passiva von knapp 30 Mio. Euro standen Aktiva von gut 8 Mio. Euro gegenüber. Im Juni wurde das Konkursverfahren über den Betrieb, der sich auf individuelle, unterbrechungslose Stromerzeugung — beispielsweise Flugzeug-Bodenstromversorgungen — spezialisiert hatte, eröffnet.

Mit dem nunmehr erfolgten Zukauf baue die Techco-Unternehmensgruppe aus Niederösterreich ihr Portfolio in den Bereichen Entwicklung und Fertigung von Generatoren, Umformern für alle gängigen Frequenzbereiche sowie Notstromaggregate weiter aus, hieß es in der Aussendung. „Wir freuen uns auch, 120 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen, denn wir werden das Engagement eines jeden Einzelnen brauchen, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen“, meinten die Eigentümer Andreas Zwerger und Radovan Ivetic. Künftig werde Hitzinger mehr auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Synchrongeneratoren für die Bahnindustrie, Schiffsversorgung und Wasserkraftwerke setzen.

Die Techco-Gruppe mit 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat außerhalb von Österreich noch Standorte in Teplice (Tschechien) und Indjija (Serbien).