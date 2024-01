Telefonica hält nach Übernahmeangebot 93,1 Prozent an O2

Der spanische Telekommunikationsriese Telefonica hat seine Beteiligung an der Deutschland-Tochter O2 mit einem Übernahmeangebot von 71,8 Prozent auf 93,1 Prozent ausgebaut.

Das in der vergangenen Woche abgelaufene Offert sei für 7,9 Prozent der Aktien von Telefonica Deutschland angenommen worden, weitere 13,4 Prozent habe man am Markt zugekauft, teilte Telefonica am Montag mit.

Insgesamt haben die Spanier damit seit Dezember 1,48 Milliarden Euro für Telefonica-Deutschland-Aktien ausgegeben. Mit mehr als 90 Prozent der Anteile könnte Telefonica die restlichen Aktionäre der seit 2012 börsennotierten Deutschland-Tochter zwangsweise abfinden. Ob sie das tun will, hat sie im Angebotsprospekt offengelassen.

Telefonica Deutschland dürfte mit dem Ergebnis des Übernahmeangebots jedenfalls in den nächsten Tagen aus dem Nebenwerteindex MDAX herausgenommen werden. Dort ist ein Streubesitz von mindestens zehn Prozent Voraussetzung für eine Mitgliedschaft.