Tesla hat die Bestellungen für die günstigste Version seines Cybertrucks, die 61.000 Dollar kostet, in den USA gestoppt. Gleichzeitig bietet das Unternehmen eine schnelle Auslieferung der 100.000-Dollar-Version des Elektrofahrzeugs an, zeigt die Internetseite der Firma. Die Nachfrage und das Angebot für den Cybertruck werden von den Anlegern und Fans von Tesla genau beobachtet, da der Vorstandsvorsitzende Elon Musk große Ressourcen in die Entwicklung des Fahrzeugs steckte.

