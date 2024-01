Tesla wirbt für Erweiterung des Fabrikgeländes in Deutschland

Der US-Elektroautobauer Tesla wirbt mit einer „Road Show“ für die geplante Erweiterung des Fabrikgeländes in Deutschland. Die Serie von fünf Infoveranstaltungen für Anwohnerinnen und Anwohner begann am Dienstag in Grünheide.

In der Brandenburger Gemeinde steht die Autofabrik. Tesla will auf einer Fläche neben dem Werksgelände einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine Kindertagesstätte errichten. Es gibt aber Proteste gegen die Pläne.

Der Bebauungsplan (B-Plan) ist noch nicht beschlossen. „Wir sehen einen erheblichen Vorteil für die Region, wenn dem B-Plan für die Erweiterung zugestimmt würde“, teilte Tesla der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg – die Bürgerinitiative gegen Tesla – kritisiert jedoch unter anderem die Pläne zur Rodung von Wald.