Textilindustrie: Recycling gewinnt immer mehr an Bedeutung

In der weltweiten Textilindustrie arbeiten 300 Millionen Menschen. Diese ist für 1,5 Milliarden US-Dollar an Wertschöpfung verantwortlich. Die Schattenseiten dieses Industriezweigs: Sie ist für knapp zehn Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes und 20 Prozent des Pestizideinsatzes verantwortlich.

25 Prozent der Textilproduktion werden übrigens nie verkauft. Doch es gibt viele Bemühungen, nachhaltiger zu agieren, wie Friedrich Schopf sagt. Schopf ist seit 2018 Sprecher des Vorstands der Linz Textil.

VOLKSBLATT: Welche Stufen der Nachhaltigkeit gibt es in der Textilindustrie?

FRIEDRICH SCHOPF: Die Bemühungen zielen auf eine ökologischere Produktion, da geht es etwa um den reduzierten Einsatz von Chemikalien und deren Rückgewinnung, sowie eine bedarfsgerechte Produktion ab. Dazu kommt das Recycling, das immer mehr an Bedeutung gewinnt sowie die sogenannte Mass Customisation.

Was versteht man unter Mass Customisation?

Eine der großen Herausforderungen der Textilindustrie ist die Überproduktion. Denn 20 bis 30 Prozent der weltweit produzierten Kleidung wird nie verkauft. Durch Mass Customisation also eine bedarfsgerechte, individualisierte Produktion wird sichergestellt, dass nur mehr jene Textilien hergestellt werden, die der Markt auch wirklich nachfragt und das noch dazu abgestimmt auf das individuelle Körpermaß der Konsumenten. Das Potenzial der Ressourcenschonung ist dementsprechend enorm. Erste vielversprechende Ansätze gibt es bereits, aber hier steht die Industrie erst am Beginn.

Recycling ist in dem Zusammenhang wohl auch essenziell.

Ja, denn wenn man sich die weltweite Bevölkerungsentwicklung ansieht und das mit dem globalen Faserwachstum – das sind die Ursprungsstoffe für Bekleidung – vergleicht, wird man erkennen, dass es hier Bedarf gibt. Denn es gibt schlichtweg nicht mehr Anbauflächen, beispielsweise für Baumwolle oder für Zellulosefasern. Außer man sagt, man verzichtet für Baumwollfelder auf Getreidefelder zur Ernährung der Menschen. Dabei darf man auch nicht vergessen: Der Gewandkonsum in China und Indien ist noch längst nicht auf dem Niveau des Westens. Wenn das eines Tages eintritt, werden nochmals deutlich mehr Rohstoffe gebraucht werden. Daher ist Recycling unumgänglich. Das hat die Industrie, und teilweise die Gesellschaft, auch akzeptiert.

Beim Recycling gibt es welche Arten?

Chemisch, mechanisch, thermoplastisch und enyzmatisch. Jede dieser Methoden hat ihre Besonderheiten, auf die es zu achten gilt. Bei chemischem und mechanischem Recycling kann man übrigens mittlerweile bis zu 30 Prozent an recyceltem Material beimischen, allerdings nicht mehr. Beim Recycling stellt sich zudem die Frage, ob und inwieweit die Konsumenten bereit sind, die Mehrkosten zu zahlen. Das darf man in der gesamten Diskussion nicht vergessen.

Wo setzt die Linz Textil auf Nachhaltigkeit?

Wir arbeiten unter anderem eng mit der Lenzing AG zusammen, die nachhaltig Zellulosefasern produziert. In unterschiedlichen Projekten arbeiten wir mit diversen Anbietern recycelter Fasern zusammen, hier haben wir uns meines Erachtens eine führende Position in Europa erarbeitet.

Wie sehr müssen dafür Maschinen umgerüstet oder umprogrammiert werden?

Nun, bei den Einstellungen der Maschinen muss man schon einiges ändern. Wir haben da einiges gelernt und nicht immer ging alles glatt. Aber ich denke, wir haben uns dadurch einen wesentlichen Know-how-Vorsprung erarbeitet. Die Stärke aber, die daraus resultiert, ist die der kurzen Lieferwege. Und eben nicht, dass das Gewand in Fernost produziert wird.

Wird das von den Konsumenten goutiert?

Da muss man noch viel Bewusstseinsbildung betreiben.

Entscheidet nicht letztendlich der Preis?

Dieser spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn man sich die Weltwirtschaft ansieht, ist die Recyclingwirtschaft und das Setzen auf Nachhaltigkeit die einzige Chance für die europäische Industrie. Auch unsere Wettbewerber beschäftigen sich mit dem Thema. Die Linz Textil ist dabei aber sicher Front Runner. Ich denke überdies schon, dass es dafür einen Markt gibt.

Das wird aber nicht der sogenannte breite Markt sein.

Anfangs sicher nicht.

Kommen wir kurz zu Vossen. Die Handtuchmarke gehört seit 20 Jahren zur Linz Textil. Wie ist da die Entwicklung?

Dort ist uns der Onlinevertrieb sehr wichtig, weil es uns dadurch am effektivsten gelingt, die Internationalisierung der Marke voranzutreiben.

Die wichtigsten Exportmärkte bei Vossen?

Da sind wir ganz stark in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Aktuell streben wir ins benachbarte Ausland: Tschechien, Slowakei, Italien, aber auch in Richtung Benelux-Staaten.

Vor wenigen Wochen haben Sie von vollen Auftragsbüchern geredet. Wie ist die Situation aktuell?

Diesbezüglich hat sich nicht viel geändert. Ich gehe zudem davon aus, dass wir eine Belebung der Textilindustrie im zweiten Halbjahr dieses Jahres sehen werden.

Die Linz Textil erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 74 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote des 425 Mitarbeiter zählenden Unternehmens liegt bei 87 Prozent. Die Exportquote liegt bei 77 Prozent. Wichtigste Exportmärkte sind Deutschland, Italien und die Türkei. Die Linz Textil hat vier Produktionsstandorte in drei Länder (Österreich, Ungarn und Kroatien). Zur Linz Textil gehört seit 2004 die Handtuchmarke Vossen.

Von Oliver Koch