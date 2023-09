Therme Bad Schallerbach bekommt größte Parkplatz-PV-Anlage in OÖ

Die Eurothermen errichten am Standort Bad Schallerbach die nach Unternehmensangaben bisher größte Parkplatz-Photovoltaik-Anlage Oberösterreichs.

Der 6.000 Quadratmeter große Solarpark soll 1,3 Megawattstunden Strom pro Jahr produzieren, den das Eurothermen-Resort zur Deckung seines Eigenbedarfs nutzen will, berichtete das Unternehmen in einer Pressekonferenz anlässlich des Spatenstichs am Montag.

Im Dezember soll die Anlage, die rund 400 Parkplätze überdacht, fertig sein. Zudem werden die E-Ladestationen für Tagesgäste um 15 auf 25 aufgestockt. Die Eurothermen betreiben drei Standorte in Oberösterreich: Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall.