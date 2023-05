Top-Leistungen durch Kooperation

„Unser Erfolgsrezept ist das starke Zusammenwirken von Forschung, Wirtschaft und Politik — denn Top-Leistungen sind nur durch eine enge Kooperation möglich“, sagt der für Wirtschaft und Forschung zuständige Landesrat Markus Achleitner in Bezug auf das Ziel, Oberösterreich mit Spitzenforschung zur Modellregion für Nachhaltigkeit zu machen.

Eine zentrale Rolle dabei spielt das Forschungsnetzwerk der Upper Austrian Research (UAR). „Die UAR ist seit mehr als 20 Jahren ein Turbo für Oberösterreichs Forschungslandschaft“, so der Landesrat im Rahmen eines Besuchs bei der PROFACTOR GmbH in Steyr — einem führenden Zentrum in der angewandten Produktionsforschung.

Die Kernkompetenzen liegen im Bereich der Produktionsforschung mit Schwerpunkt industrielle Assistenzsysteme sowie additive Mikro- & Nano-Fertigung. Das Forschungsunternehmen kann in diesen Bereichen auf zahlreiche innovative Entwicklungen verweisen.

PROFACTOR ist eines von zehn außeruniversitären Forschungszentren, an denen die UAR Beteiligungen hält. Laut UAR-Geschäftsführer Wilfried Enzenhofer arbeiten in diesem UAR Innovation Network mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Zukunftstechnologien insbesondere für eine effiziente Produktion. Zum Network gehören außerdem noch acht Forschungsgesellschaften.

Für LR Achleitner ist eine Kennzahl für die Innovationskompetenz der UAR-Forschungsbeteiligungen die bisher erarbeiteten 400 Patente und Lizenzen.