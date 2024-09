Tourismus: Positive Halbjahresbilanz für Oberösterreich

Erfreuliche Zuwächse weist die vorläufige Tourismus-Statistik für Oberösterreich von Jänner bis Juli 2024 aus: Rund 1,92 Millionen Gäste-Ankünfte bedeuten einen Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um 2,9 Prozent auf rund 5,1 Millionen legten im Jahresvergleich die Nächtigungen zu.

„Die Zahlen weisen gegenüber dem erfolgreichen Jahr 2023 erneut Zuwächse aus. Es ist den Betrieben der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Oberösterreich gelungen, mit ihrer ausgezeichneten Gastgeber-Qualität noch einmal mehr Urlaubsgäste für unser Bundesland zu begeistern“, so Tourismuslandesrat Markus Achleitner erfreut.

Neben den Österreichern (plus 2,6 Prozent Ankünfte und plus 3,4 Prozent Nächtigungen) haben sich auch Gäste aus dem Ausland (plus 3,5 Prozent Ankünfte und plus 2,3 Prozent Nächtigungen) in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 verstärkt für Urlaube in Oberösterreich entschieden.

Positiv entwickelten sich wichtige Auslandsmärkte wie Deutschland mit +3,2 Prozent bei den Ankünften und sogar plus 4,5 Prozent bei den Nächtigungen oder Tschechien mit plus 3,4 Prozent mehr Ankünften und plus 3,8 Prozent an Nächtigungen.

Damit Oberösterreichs Tourismus-Wirtschaft den Erfolgsweg auch künftig fortsetzen könne, sein insbesondere auch Maßnahmen erforderlich, um Fachkräfte für die Gastronomie und Hotellerie zu gewinnen: „In der Konferenz der Tourismus-Landesrätinnen und Tourismus-Landesräte in Vorarlberg sind konkrete Forderungen in Richtung Bund beschlossen worden“, so Achleitner.

Eine schnell umsetzbare Maßnahme zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern wäre die Verbesserung der steuerfreien Gewährung von Rabatten für Mitarbeiter durch die Betriebe. Ebenso soll der steuerfreie Sachbezug bei Mitarbeiterunterkünften der wirtschaftlichen Realität angepasst werden, damit dieser Anreiz tatsächlich genutzt werden kann.