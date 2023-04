Tourismus: Vamed-Direktor Gucher für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Gerhard Gucher, ehemaliger Tourismus-Direktor des Burgenlandes und Direktor der Vamed Vitality World, wurde vergangene Woche bei einer großen Tourismusgala für sein touristisches Lebenswerk geehrt.

Der burgenländische Landestourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel hatte mit LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf zur Präsentation der Tourismusstrategie in die „Hall of Legends“ am Weingut Scheiblhofer in Andau geladen.

Dabei wurde als Überraschung Gucher für sein jahrelanges Engagement für das Burgenland ausgezeichnet. Bis heute bringt sich Gucher als Aufsichtsratsvorsitzender des Burgenland Tourismus ein.

Laudatio von Krassnitzer

Die Laudatio hielt der Schauspieler Harald Krassnitzer per Videobotschaft. Gucher war es gewesen, der Mitte der 2000er die TV-Serie „Winzerkönig“ ins Burgenland holte und Harald Krassnitzer und das Filmteam tatkräftig unterstützte. Krassnitzer nannte Gucher einen „Leuchtturm unter den Tourismusmanagern“.

Österreichweit sorgten Guchers ausgefallene Marketingaktionen von 1998 bis 2010 immer wieder für Aufsehen. Gucher zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: „Ich bin zutiefst gerührt und fühle mich geehrt, diesen Preis zu erhalten. Der burgenländische Tourismus hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten enorm entwickelt und ich bin stolz darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein“, so der Ausgezeichnete.