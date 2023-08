Toyota plant Massenproduktion von Robotaxis in China

Der japanische Autoriese Toyota will die Produktion von selbstfahrenden Autos in China beschleunigen und noch heuer ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Robotaxi-Fahrdienstleister Pony.ai gründen. Insgesamt würden die beiden Unternehmen zusammen mit GAC-Toyota, einer Kooperation zwischen dem japanischen Autohersteller und der staatlichen chinesischen Guangzhou Automobile Group, gut eine Milliarde Yuan (128 Mio. Euro) investieren, teilte Pony.ai am Freitag mit.

Das neue Unternehmen werde Fahrzeuge bauen, die die autonome Fahrtechnologie und die Fahrdienste des Start-ups integrieren. Dieser Schritt werde die Entwicklung der vernetzten Autoindustrie unterstützen, sagte Peng Jun, Chef von Pony.ai. Toyota hat seit der ersten Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen im Jahr 2019 Hunderte von Millionen Dollar in Pony.ai gesteckt.

