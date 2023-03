Trendwende geschafft: Erneuerbare Heizsysteme haben fossile überholt

355 Aussteller (über 40 davon neu), drei Messehallen mit einer Ausstellungsfläche von rund 30.500 Quadratmeter und mehr als 70.000 Besucher, die am Wochenende in Wels erwartet werden.

Die Webuild Energiesparmesse ist auch heuer wieder ein echter Magnet, freut sich Messedirektor Robert Schneider: „Energiesparen ist derzeit DAS Thema und die Antworten dazu sowie Innovationen und neue Lösungen findet man hier auf der Energisparmesse“, so Schneider.

Zumal die Branche auf ein historisches Jahr 2022 zurückblicken kann. Denn erstmals wurden im Vorjahr in Österreich mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile und dabei erwies sich wiederum die Wärmepumpe als absatzstärkstes Heizsystem.

„Dieser Trend wird sich fortsetzen“, ist Richard Freimüller, Präsident des Verbands Wärmepumpe Austria, überzeugt. Trotz Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten im Vorjahr.

Zumal an der Versorgungssicherheit gearbeitet werde. Heuer gingen oder gehen in Österreich zehn neue Pellet-Werke in Betrieb, zudem wird mit der Politik über eine Bevorratungspflicht (bis zu 10 Prozent) für Importeure und Produzenten in guten Verhandlungen, um Nachfrage-Spitzen abfedern zu können.

Appell an die Politik

Nicht vergessen beim Thema nachhaltiger Energie darf man Solarwäre: „Da spüren wir große Dynamik in Richtung große Anlagen bei Industriebetrieben oder Fernwärme“, so Roger Hackstock von Austria Solar.

Zugleich nutzten die Branchenvertreter die Energiesparmesse für einen Appell an die Politik: „Um diese Entwicklung fortzusetzen, müssen die fehlenden Gesetze rasch beschlossen werden“, verwies Hackstock auf das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, Klimaschutz- und Energieeffizienzgesetz.

„Der Wunsch wäre auch, dass künftig hybride Lösungen gefördert werden“, ergänzte Helmut Weinwurm, der vorsitzende der Vereinigung Österreichischer Heizungs- und Kesselindustrie (VÖK).

Von Roland Korntner

Mehr Erneuerbare

2022 wurden in Österreich rund 110.000 Heizsysteme installiert, davon entfielen rund 50.100 (plus 62 Prozent) auf Luft/Wasser-Wärmepumpen sowie weitere rund 11.000 Stück auf Brauchwasser-Wärmepumpen.

Auch die Nachfrage nach Holzheizungen ist, befeuert vom Krieg in der Ukraine, nochmals kräftig gestiegen. Mit einem Plus von 82 Prozent wurden 31.500 Einheiten abgesetzt – wovon wiederum 24.600 (plus 103 Prozent) Stück auf Pelletkessel entfielen. Gaskessel gingen hingegen um 33 Prozent auf 31.000 verkaufte Einheiten zurück.