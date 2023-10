„Tschüss“ zur fossilen Energie

„Man kann den Weg zur Dekarbonisierung nur gemeinsam gehen. Das umfasst die Lieferanten beziehungsweise Energieversorger und die Industriebetriebe gleichermaßen.“ Das ist der Succus des ersten Energiegipfels im BMW-Werk in Steyr.

Dort wurde am Mittwoch auch ein Liefervertrag unterzeichnet, der vorsieht, dass ab 2025 das Werk in Steyr seinen kompletten Strom- und Wärmebedarf aus erneuerbarer Energie decken wird können.

Dies erfolgt zu einem Gutteil über Fernwärme aus Biomasse, die in Ramingdorf – rund einen Kilometer vom Werk entfernt – in einem Heizwerk erzeugt wird. Dort laufen nun die Arbeiten für einen weiteren, neun Millionen Euro teuren Heizkessel an, der noch vor Weihnachten 2024 mit einer Leistung von zehn Megawatt in Betrieb gehen wird.

Versorgungssicherheit

Für BMW-Werksleiter Klaus von Moltke und die beiden Energie-AG-Vorstandsmitglieder Stefan Stallinger (Technik) und Andreas Kolar (Finanzen) ist klar: „Wir bauen damit die sichere Energieversorgung weiter aus und leisten einen wichtigen Beitrag für die Region Steyr.“