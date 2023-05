TUI: Wenig Chancen auf Reise-Schnäppchen

TUI-Chef Sebastian Ebel sieht für diesen Sommer wenig Chancen auf Last-Minute-Schnäppchen und hält die Zeit der Billigflüge für beendet.

Das Gegenteil sei der Fall. „Die Preise werden kurz vor Abflug eher höher als günstiger sein, weil auch die Hoteliers und Fluggesellschaften wissen, dass kurzfristig immer noch viel gebucht wird.“

Spontane Schnäppchen werden „die absolute Ausnahme sein“, sagte der TUI-Chef in der „Bild am Sonntag“. TUI verzeichne eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. „Am besten ist Griechenland gebucht.“

In einigen Urlaubsorten gebe es fast keine freien Betten mehr. Generell beobachte er, dass sich die Menschen in Inflationszeiten ein Urlaubsbudget setzten, das sie nicht überschreiten wollten, so die Zeitung. „Im Durchschnitt geben unsere Kunden 1200 Euro pro Person aus“, sagte Ebel.