UBS plant wohl Kahlschlag in Hongkonger Investmentbanking

Die Schweizer Großbank UBS beginnt Insidern zufolge voraussichtlich im Verlauf der Woche mit einem Stellenabbau im Hongkonger Investmentbanking. Rund 80 Prozent der Beschäftigten im Hongkonger Investmentbanking der im Juni übernommenen Credit Suisse (CS) dürften dabei ihren Job verlieren, wie zwei mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagten. Wahrscheinlich nur etwa 20 Banker des 100-köpfigen Teams blieben von den Kürzungen verschont.

In Hongkong sind die meisten Investmentbanker der Credit Suisse in Asien angesiedelt. Credit Suisse und UBS lehnten eine Stellungnahme ab. Seit der Ankündigung der Notübernahme im Juni hat die UBS wiederholt deutlich gemacht, dass das Institut die Risiken im Investmentbanking der Credit Suisse zurückfahren will.

