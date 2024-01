Umbau im Vorstandsteam der Sparkasse Oberösterreich

Das Jahr 2024 hält in der Chefetage der Sparkasse Oberösterreich personelle Änderungen bereit. Seit 1. Jänner komplettieren Manuel Molnar und Martin Punzenberger das Vorstandsteam rund um Generaldirektorin Stefanie Christina Huber und Vorstandsdirektor Maximilian Pointner.

Nach dem Wechsel von Herbert Walzhofer zur s Leasing GmbH verantwortet Molnar (40) als Chief Sales Officer (CSO) seit Jahresbeginn die strategische und operative Weiterentwicklung für alle Segmente des Marktes. Dazu zählen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden, das Immobiliengeschäft sowie Private Banking und Wealth Management.

Ebenfalls seit 1. Jänner fungiert der 52-jährige Martin Punzenberger als Chief Financial Officer (CFO) in dem Institut. Damit fallen Finanzen & Controlling, Immobilien & Betriebsmanagement, Beteiligungen sowie die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) in seinen Verantwortungsbereich.

Maximilian Pointner (59) verantwortet weiterhin als CRO & COO (Chief Risk Officer & Chief Operating Officer) die Bereiche Datenqualität und Digitalisierung, Vertriebsunterstützung, strategisches Risikomanagement und Kreditrisikomanagement sowie Organisation und IT der Bank.

Generaldirektorin Stefanie Christina Huber agiert weiterhin als CEO (Chief Executive Officer) der Sparkasse und zeichnet in ihrer Funktion für Strategie und Nachhaltigkeit, Personalwesen, Marketing und Kommunikation, Treasury, Legal und Compliance sowie die Innenrevision verantwortlich. Zusätzlich ist die 49-Jährige Präsidentin des Österreichischen Sparkassenverbandes.