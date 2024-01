Umstrukturierung bei Brau Union kostet in Linz 40 bis 50 Jobs

Die Brau Union mit Sitz in Linz wird heuer 40 bis 50 Jobs in Linz abbauen, weil die Finanzabteilung des Heineken-Konzerns, zu dem die Brau Union gehört, in Krakau (Polen) konzentriert wird.

Für weitere 25 Betroffene soll im Unternehmen in Linz eine neue Beschäftigung gefunden werden, bestätigte Unternehmenssprecherin Gabriele Maria Straka einen Bericht in den Salzburger Nachrichten.

Es gebe einen Sozialplan für jene, die das Unternehmen verlassen müssen. Härtefälle wie Alleinerziehende sollen im Unternehmen in Linz unterkommen können.

Die Verlagerung solle im Herbst über die Bühne gehen, wird Konzernbetriebsrat Norbert Brettbacher in den SN zitiert. All das diene der Absicherung des Standorts Österreich, derzeit seien keine weiteren Umstrukturierungen geplant, beteuerte Straka.

Die Bierproduktion im Lande sei davon unberührt, „es ist keine Wertschöpfung betroffen“, sondern gehe rein um den Verwaltungsstandort Linz.