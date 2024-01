Unseriöse Finanzdienstleister locken mit dem Promi-Schmäh

84 Mal hat die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA im Jahr 2022 vor unerlaubt tätigen angeblichen Finanzdienstleistern gewarnt. Für das Vorjahr meldet die FMA nun ein stark steigende Tendenz: Die Zahl der Investoren-Warnungen stieg um 26,2 Prozent auf 106.

Viele dieser unseriösen oder gar betrügerischen Anbieter — laut FMA zum überwiegenden Teil via Internet aus dem Ausland — werben auf ihrer Plattform oder in verlinkten Social-Media-Beiträgen mit angeblichen Empfehlungen oder Geheimtipps diverser Prominenter, die damit schnell und einfach viel Geld verdient hätten.

So wurde in den vergangenen Monaten — durch gefälschte Wort- und Bildbeiträge — vermehrt behauptet, dass unter anderen etwa Armin Wolf, Armin Assinger, DJ Ötzi, Alexander van der Bellen, Mirjam Weichselbraun, Christoph Grissemann oder Barbara Karlich angeblich bei diesem Finanzdienstleister oder auf dieser Handelsplattform investiert hätten oder eine bestimmte Trading-Software genutzt hätten und damit viel Geld verdient hätten.

Tatsächlich besteht aber weder eine Kooperation, noch haben die dargestellten Personen bei diesen Finanzdienstleistern investiert. Diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden, ohne deren Zustimmung, von den Finanzbetrügern als Köder missbraucht.

Nach Darstellung der FMA werden Interessenten mit einem geringfügigen Test-Investment geködert, dann werden höhere Gewinne in Aussicht gestellt, um die Investitionsbereitschaft zu steigern. Am Ende würden die Verluste im fünf- bis sechstelligen Bereich liegen, so die FMA, die auf fma.gv.at Infos bereit hält.