„Unternehmen sind auf den Werten ihrer Mitarbeiter aufgebaut“

„Wirtschaft & Ethik — Werte im Wandel“ war das Thema des 21. Aschermittwochsgesprächs, zu dem Sparkasse OÖ-CEO Stefanie Christina Huber ins Linzer Palais Kaufmännischer Verein geladen hatte.

Die Vortragenden Lukas Kaelin (Katholische Privatuniversität Linz) und Josef Schellhorn (Unternehmer und Gastronom) beschäftigten sich u.a. mit dem Wertewandel, der, so Schellhorn, durch sozialen Medien noch verstärkt wird.

Lesen Sie auch

Soziale Medien verändern

„Wir sehen ein Aufeinanderprallen von Werten durch die sozialen Medien“. Wurde früher über etwas Gesagtes eine Nacht geschlafen, wird jetzt innerhalb von Minuten eine Reaktion erwartet — sonst gibt es einen Shitstorm.

Werte bleiben in der Wirtschaft essentiell: „Wir sind alles Unternehmen, die auf den Werten der Mitarbeiter aufgebaut sind.“ Für Kaelin werden Werte „vielen erst dann bewusst, wenn sie in Gefahr sind.“ Das sei etwa in der Corona-Zeit so gewesen.

„Da wurde uns der Wert der Gesundheit so richtig bewusst“. Werte geben Orientierung und Stabilität, so Kaelin. Für Huber sind sie „Grundlage unsere tägliche Lebens“ — zugleich müssten sie aber angesichts des rasanten Wandels von Gesellschaft und Technik „in die heutige Zeit übersetzt werden“, so Huber.

Die Sparkasse OÖ habe sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie etwa durch Investitionen eines Teils ihres Gewinnes der Region etwas zurückgibt.

Von Karl Leitner