Unwetter und Einbrüche als Treiber bei den Versicherungsleistungen

„Herausfordernde Zeiten“ konstatiert der Generaldirektor der Oberösterreichischen Versicherung, Othmar Nagl, für seine Branche — und meint damit insbesondere die Teuerung sowie den Klimawandel.

Dessenungeachtet habe die Oberösterreichische in ihrem Kerngeschäft, dem Schaden-Unfall-Bereich, bei den Prämien im heurigen Jahr erstmals die 400-Millionen-Euromarke überschritten. Voraussichtlich werde das Plus prämienseitig 7,4 Prozent ausmachen, das Plus bei den Schadensleistungen — in Summe 208,8 Millionen Euro — freilich liege um 14,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Gesamtprämienvolumen für 2023 beziffert Nagl mit voraussichtlich 531,7 Millionen, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belaufe sich nach 37,6 Millionen im Jahr 2022 auf nunmehr 36,6 Millionen Euro. Für 2024 erwartet Nagel ein Prämienwachstum um 5,3 Prozent.

Was die Versicherungsleistungen betrifft, stechen zwei Bereiche besonders ins Auge. Beim Einbruch habe es gegenüber 2022 eine Steigerung um 79,7 Prozent gegeben, was laut Nagl aber nicht alleine daher komme, dass es mehr Fälle gebe. Vielmehr erlebe man „massive Steigerungen bei den Material- und Reparaturkosten“.

In der Sparte Sturm wiederum bilden sich laut dem Generaldirektor „die immer häufiger wiederkehrenden Extremwetterereignisse mit immer größeren Schadensausmaßen“ ab. Hier sei die Schadenlast um 42,3 Prozent gestiegen.

Hochwasserversicherung

Denkbar ist für den Versicherungschef mit Blickwinkel auf die Unwetterereignisse eine an die Feuerversicherung gekoppelte verpflichtende Hochwasserversicherung. „Nur wenn wir bei der Prämie in die Breite kommen, ist das zu stemmen“, so Nagl, der hier die Politik gefordert sieht. Der Vorteil wäre ein Rechtsanspruch, während hingegen aus dem Katastrophenfonds keine Volldeckung gegeben sei.

Etabliert habe man sich als Nischenanbieter für Photovoltaik-Versicherungen in Deutschland. „Im September überschritten wir erstmals die Grenze von 10 Millionen Euro Bestandsvolumen“, sagte Nagl, auch für Balkonkraftwerke biete man Versicherungslösungen an. Welcher Wert dem in Österreich gegenübersteht, lässt sich nicht sagen, denn diese Anlagen seien hierzulande meist in andere Versicherungen eingebündelt.

Bei den Lebensversicherungen verzeichnet man zumindest „keinen Prämienabrieb“, unterm Strich wurde es ein Mini-Plus von 0,1 Prozent auf 100,7 Millionen. Generell sei am Markt wieder ein Trend hin zu fondsgebundenen Lebensversicherungen zu beobachten, so Nagl.

Gute Combined Ratio

Durchaus zufrieden ist der Chef der Oberösterreichischen mit der Combined Ratio. Diese Summe aus Schäden und Kosten in Relation zum Prämienaufkommen ist eine wichtige Kennzahl für Versicherungen. Zwar dürfte sie von 88,2 Prozent 2022 auf 93,4 Prozent in diesem Jahr steigen, dennoch habe man das Ziel erreicht, unter 95 Prozent zu bleiben, so der Generaldirektor. Der im Übrigen davon ausgeht, dass viele Unternehmen heuer jenseits der 100 Prozent landen werden.