US-Arbeitsminister holt sich in der Voest Tipps zur Lehrlingsausbildung

Anders als in Österreich gibt es in den USA kein bundesweites, einheitliches Ausbildungsprogramm für Jugendliche. Grund genug für US-Arbeitsminister Marty Walsh, dem voestalpine AG-Ausbildungszentrum in Linz einen Besuch abzustatten.

Hochwertige Ausbildung

Dort werden 400 Lehrlinge mit modernsten Technologien auf Prozesse und Abläufe einer digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet — u.a mit dem Einsatz von Virtual Reality Brillen oder von Robotics. „Mehr als 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes Lehrlings“, sagte voestalpine AG-CEO Herbert Eibensteiner zu Walsh beim Rundgang durch die Lehrwerkstätte, bei dem auch US-Botschafterin Victoria Kennedy und Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler dabei waren. Dieser zeigte sich beeindruckt: „Die Ausweitung der dualen Lehrlingsausbildung ist entscheidend für die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in neuen und aufstrebenden Branchen“, so Walsh.

Bereits im April 2022 wurde eine Absichtserklärung zwischen den USA und Österreich zur Ausweitung von Lehrlingsprogrammen unterzeichnet, womit man die Aufstiegschancen junger Menschen verbessern wolle, so Walsh — der abschließend zu den Lehrlingen meinte: „Ihr könnt Euren Eltern heute zu Hause erzählen, dass die USA da waren, um sich bei Euch was von der Ausbildung abzuschauen.“ Vor dem Besuch der Lehrwerkstätte traf Walsh auch mit LH Thomas Stelzer in der Voest zusammen. Stelzer zeigte sich erfreut, dass Walsh sich „über unser erfolgreiches Modell der dualen Ausbildung“ informiert. Stelzer: „Das System der Lehre ist einzigartig und insbesondere Oberösterreich ist als Lehrlingsbundesland Nummer 1 in diesem Bereich Vorreiter.“ Mehr als 20 Prozent aller österreichischen Lehrlinge werden in OÖ in mehr als 5100 Betrieben ausgebildet, ergänzte der LH.

Von Karl Leitner