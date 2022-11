US-Inflation sank im Oktober auf 7,7 Prozent

Der hohe Inflationsdruck in den USA lässt deutlicher als erwartet nach. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel von 8,2 Prozent im September auf 7,7 Prozent im Oktober, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten lediglich mit 8,0 Prozent gerechnet.

Es war bereits der vierte Rückgang in Folge. Die US-Notenbank Federal Reserve stemmte sich zuletzt mit ungewöhnlich kräftigen Zinserhöhungen gegen den Preisauftrieb, will aber demnächst womöglich etwas Tempo herausnehmen.

Mehr dazu in Kürze...