Verbund investierte 1,5 Mio. Euro in Start-up

Der Stromkonzern Verbund hat 1,5 Mio. Euro in das österreichische Start-up UBIQ investiert, wie das börsennotierte Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.

UBIQ biete Softwarelösungen für das Flottenmanagement im Bereich Carsharing an, etwa zur Nachfrage-Vorhersage. Das Start-up sei bereits in über 12 Ländern in Europa und Nordamerika aktiv und betreue knapp 12.000 Autos mit seinen Services.

Mit einer eigenen Corporate Venture Capital (CVC) Einheit investiere Verbund seit letztem Jahr in europäische Klimatechnologie-Start-Ups. Geld fließe in „erfolgversprechende Geschäftsmodelle für eine nachhaltige Energiezukunft“, so der Verbund-Chef Michael Strugl.