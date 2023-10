Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch heuer kommen

Die zuletzt angekündigte Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch 2023 gestartet werden. An dem Tool werde derzeit gearbeitet, man rechne noch heuer mit der Einführung, hieß es aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und dem Finanzministerium auf APA-Anfrage. Nach Angaben der WKÖ-Bankensparte, die in das Projekt involviert ist, sind die „notwendigen technischen und rechtlichen Fragen“ bereits geklärt. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.

Mit der Transparenzplattform sollen die Konditionen der österreichischen Geldhäuser für Sparangebote gebündelt und verständlich aufbereitet werden. Ziel sei es, dass sich Sparerinnen und Sparer jederzeit und einfach einen Überblick über die Angebote der unterschiedlichen Banken verschaffen können, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei der Ankündigung im August. Ebenso erhofft sich der Minister dadurch ein Anheizen des Wettbewerbs, um das im Sommer intensiv debattierte Gefälle zwischen Spar- und Kreditzinsen in Österreich zu verringern. Die Einführung wurde für den Herbst in Aussicht gestellt.

Laut der Bankensparte in der Wirtschaftskammer wird sich in der Plattform die für die Konsumenten günstigste Verzinsung von täglich fälligen und gebundenen Einlagen mit verschiedenen Laufzeiten finden. Erfasst seien im Wesentlichen alle österreichischen Geldinstitute, die Einlagengeschäft betreiben. Ausständig sei noch ein vertraglicher Rahmen, man sei aber optimistisch, „dass zügig der operative Start erfolgen wird“, verlautete aus der Wirtschaftskammer gegenüber der APA.