Verpackung statt Druckpapier

Der Papierproduzent Norske Skog im steirischen Bruck an der Mur schlägt ein neues Kapitel der Papierproduktion auf: Vom Zeitungsdruckpapier zum Verpackungspapier. 120 Millionen Euro wurden in den Umbau einer Papiermaschine investiert, die Verpackungspapiere aus recycelten Fasern herstellt. Am Donnerstag wurde die Anlage namens PM3 Strato offiziell eröffnet.

Die Digitalisierung hat den Zeitungsmarkt schrumpfen, aber zugleich den Online-Handel wachsen lassen. Dementsprechend positioniert sich die norwegische Norske Skog in Bruck/Mur strategisch neu und hat ihre Maschine für Zeitungsdruckpapier (PM3) auf Verpackungspapier umgebaut. Am steirischen Standort sollen künftig 210.000 Tonnen sogenanntes Containerboard erzeugt werden, das unter dem Namen Strato auf den Markt kommt. Containerboard bzw. Wellpappenrohpapiere bilden die Basis für die Herstellung aller möglichen Arten von Wellpappenanwendungen.

Die auf der neuen Anlage produzierten Papiere werden aus Altkarton hergestellt und sind laut Norske Skog vollständig wiederverwertbar. Zeitgleich mit dem Umbau der PM3 wurde eine Altpapier- bzw. Altkartonaufbereitungsanlage und eine Wasserreinigungsanlage errichtet. Diese liefert übrigens laut dem Unternehmen Biogas, das am Standort wiederum zur Energieerzeugung eingesetzt wird. Neben Verpackungspapieren werden am obersteirischen Standort auch Magazinpapiere hergestellt.

Der Standort der Norske Skog Bruck wurde 1881 gegründet. Rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren jährlich etwa 470.000 Tonnen Verpackungs- und Magazinpapiere. In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt rund 200 Millionen Euro in die Umstellung der Papierproduktion und zukunftsweisende Energieanlagen investiert. Laut dem Unternehmen wurde ein Kraftwerk für regionale Ersatzbrennstoffe in Betrieb genommen, das die Abhängigkeit von fossilem Erdgas und zugleich den Ausstoß von fossilem CO2 um drei Viertel reduziert. Gleichzeitig wird der Großraum Bruck mit Fernwärme versorgt.

Die Norske Skog-Gruppe betreibt vier Papierfabriken in Europa. Neben dem Standort in Bruck wird ein weiterer Standort in Frankreich auf recyceltes Containerboard umgestellt. Darüber hinaus betreibt die Gruppe eine Papierfabrik in Australien. Die Gruppe beschäftigt rund 2.150 Mitarbeiter, hat ihren Hauptsitz in Norwegen und ist an der Osloer Börse unter dem Kürzel NSKOG notiert.