Versicherungen werden teurer

In der Versicherungsbranche sind wegen stark gestiegener Kosten die nächsten Preiserhöhungen in Sicht.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will bei anstehenden Preisverhandlungen mit Erstversicherern (z. B. Allianz, Generali) die Inflation als „wesentlichen Faktor“ berücksichtigen, so das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung.

Im KFZ-Bereich sind heuer allein in Deutschland nach Schätzungen die Ausgaben der Unternehmen für Autoreparaturen und sonstige Schäden um 2,5 Mrd. Euro höher als die Einnahmen.

Teurere Ersatzteile

Neben der Inflation müssten Erst- und Rückversicherer höhere Preise etwa für Ersatzteile berücksichtigen, deutete die Munich Re die zu erwartenden Preissteigerungen an. Ein zweiter Preistreiber für die Prämien sind Naturkatastrophen.

Laut Munich Re hat es heuer in Europa mindestens sieben Katastrophen mit versicherten Schäden von jeweils mehr als einer Milliarde Euro gegeben.

Auch die zunehmende Cyberkriminalität treibt die Kosten nach oben: Laut Schätzungen der Munich Re soll der Versicherungsmarkt für diese Bereiche bis 2027 von derzeit 2,3 auf rund 8 Milliarden Euro steigen.