Vertrauen in einzelne Versicherer höher als in Branche

Die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen ihrer Versicherung, die gesamte Branche wird hingegen von vielen skeptisch gesehen. Während bei einer Umfrage der OGM zum Vertrauen in verschiedene Branchen vor einigen Wochen 55 Prozent der Befragten angaben, Versicherungen nicht zu vertrauen, erzielten einzelne Institute in der jüngsten Studie des Instituts weitgehend gute Vertrauenswerte.

„Am altbekannten Spruch ‚den Versicherungen kann man nicht trauen, meiner aber schon‘ dürfte also etwas dran sein,“ kommentierte OGM-Chef Wolfgang Bachmayer die Ergebnisse.

Lesen Sie auch

Für den APA/OGM-Vertrauensindex wurden 1.044 Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich befragt. Gefragt wird, wie beim Politiker-Ranking, ob eine Versicherung bekannt ist, und wenn ja „Vertrauen Sie … oder vertrauen Sie nicht“ diesem Versicherungs-Unternehmen. Der Vertrauenssaldo ergibt sich als die Differenz der Prozentwerte „Vertraue“ und „Vertraue nicht“.

Mit einem Saldo von plus 41 Punkten genießt die UNIQA das größte Vertrauen unter den Befragten. 61 Prozent vertrauen dem Versicherer, 20 Prozent gaben an, der UNIQA nicht zu vertrauen. Dahinter rangierten Wüstenrot mit einem Saldo von plus 38 Punkten sowie Generali und Wiener Städtische, die sich mit jeweils plus 34 Punkten den dritten Platz teilen. Allianz und Grazer Wechselseitige teilten sich zudem mit je plus 29 Punkten Rang vier.

Unter den eigenen Kunden einer Versicherung seien die Vertrauenswerte jeweils deutlich höher ausgefallen, so der OGM-Chef. „Alle diese Versicherungen haben einen hohen Bekanntheitsgrad, bei der Wüstenrot dürfte auch die Bekanntheit und Beliebtheit der Bausparprodukte mit eine Rolle spielen“, so Bachmayer.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Nicht jedes Institut wird jedoch von den Verbrauchern überwiegend positiv gesehen. Vor allem Versicherungen mit geringerem Bekanntheitsgrad oder solche, deren Markenname belastet ist, schnitten bei der Umfrage schlechter ab. Am Ende der Skala fand sich die Hypo Versicherung mit minus 7 Punkten, minus 5 Punkte gab es jeweils für die R+V und AXA und minus 3 Punkte für die Versicherung der BAWAG. Auch die Porsche Versicherung blieb mit minus 1 Punkt im negativen Bereich.