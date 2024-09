VKB Aufsichtsrat beschließt Neubesetzungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Volkskreditbank (VKB) in Linz hat am Donnerstag Neubesetzungen im Vorstand beschlossen. Mit 1. Dezember 2024 wird Markus Forsthuber, bisher Leiter der VKB-Stabsstelle Beteiligungen, Vorstandsdirektor. Er werde Direktorin Maria Steiner nachfolgen, deren Vertrag im Frühjahr 2026 ausläuft, hieß es in einer Aussendung. Bis dahin werde der Vorstand aus vier Direktoren, Steiner, Forsthuber, Alexander Seiler und Generaldirektor Markus Auer bestehen. Bereits im Sommer 2025 wird Alexander Seiler mit Ende seines Vertrags die Bank verlassen. Sein Posten werde allerdings extern ausgeschrieben.

Aufsichtsratsvorsitzender Matthäus Schobesberger betont, „dass wir mit dieser Entscheidung die Grundlage geschaffen haben, den Vorstand der VKB auf Kontinuität, Erfolg, Wachstum und Verjüngung auszurichten. Mit Markus Forsthuber gewinnen wir einen bank- und industrieerfahrenen VKB-Rückkehrer als neuen Vorstandsdirektor, der unseren Wachstums- und Expansionskurs optimal stärken wird“.

Der 1973 in Linz geborene Forsthuber weist langjährige Managementerfahrungen in den Bereichen Risiko/Recht und dem Vertrieb auf, die er sich in Banken sowie in der Industrie erworben hat. Er ist seit April 2024 bei der VKB als Leiter der Stabsstelle Beteiligungen angestellt und verantwortet alle Beteiligungen im VKB-Konzern sowie die Abteilung Corporate Finance Leasing Innendienst. Schon von 2002 bis 2008 hatte der studierte Jurist bei der VKB gearbeitet, unter anderem als Leiter der zentralen Rechtsabteilung.